В Иордании предотвращена попытка свержения короля его младшим братом

В Иордании предотвращена попытка государственного переворота. Власти страны задержали бывшего наследного принца королевства, также арестовано порядка 20 человек. Официальные лица назвали произошедшее "угрозой стабильности страны", передает Washington Post.

По данным издания, во главе мятежа может быть принц Хамза ибн Хусейн, старший сын покойного короля Хусейна и его четвертой жены Нур. Принца поместили под арест в его дворце в Аммане. Сейчас власти расследуют заговор, целью которого могло стать свержение Хамзой его старшего сводного брата, короля Абдаллы II, который сейчас правит государством.