03 Апреля 2021
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Происшествия Москва
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Суд отправил под арест приемных родителей 10-летней девочки в Новой Москве – их подозревают в истязаниях

В Новой Москве суд отправил под арест 36-летнюю женщину и ее 47-летнего сожителя. Их подозревают в истязании 10-летней девочки.

"В период с 2018 по март 2021 года женщина, являющаяся опекуном 10-летней девочки, и ее сожитель, на территории частного дома, расположенного в поселении Щаповское в городе Москве, а также в иных местах, систематически подвергали избиению ребёнка", - считает следствие.

Следы побоев на теле девочки увидели учителя в школе, они обратились в правоохранительные органы. Сейчас ребенок госпитализирован в больницу, у нее диагностированы множественные гематомы в области головы и тела, ей оказывается необходимая помощь.

Опекуну и ее сожителю СКР предъявил обвинения по пунктам г, е ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц).

Сегодня суд согласился с ходатайством следствия и отправил сожителей под стражу.

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Суд отправил под арест приемных родителей 10-летней девочки в Новой Москве – их подозревают в истязаниях

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Теги: приемные родители, опекун, побои



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