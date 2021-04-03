Не все тесты выявляют антитела после прививки "ЭпиВакКороны" - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре объяснили отрицательные результаты тестов на антитела, которые получают некоторые люди после прививки "ЭпиВакКороны" (разработка новосибирского центра "Вектор", подведомственного Роспотребнадзору).

"В отношении выработки антител после вакцинации вакциной "ЭпиВакКорона" Рспотребнадзор информирует, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной "ЭпиВакКорона". Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует использовать для оценки уровня иммунитета специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", "разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины". В Роспотребнадзоре сообщили, что такие тесты поставляются во все регионы, где проводится вакцинация "ЭпиВакКороной".