03 Апреля 2021
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Общество В России
препарат &quot;ЭпиВакКорона&quot; (2021) | Фото: t.me/antivirus_midural

Не все тесты выявляют антитела после прививки "ЭпиВакКороны" - Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре объяснили отрицательные результаты тестов на антитела, которые получают некоторые люди после прививки "ЭпиВакКороны" (разработка новосибирского центра "Вектор", подведомственного Роспотребнадзору).
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"В отношении выработки антител после вакцинации вакциной "ЭпиВакКорона" Рспотребнадзор информирует, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение широкого спектра антител к различным участкам оболочечного белка S нового коронавируса, и их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения небольшого пула ключевых антител, образующихся после прививки вакциной "ЭпиВакКорона". Подобные тест-системы с высокой вероятностью не будут определять антитела у лиц, привитых "ЭпиВакКороной", - говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ведомство рекомендует использовать для оценки уровня иммунитета специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор", "разработанные в том числе с учетом особенностей формирования иммунитета в ответ на введение пептидной вакцины". В Роспотребнадзоре сообщили, что такие тесты поставляются во все регионы, где проводится вакцинация "ЭпиВакКороной".

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Не все тесты выявляют антитела после прививки "ЭпиВакКороны" - Роспотребнадзор

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Теги: эпиваккорона, роспотребнадзор, антитела, тест на антитела



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