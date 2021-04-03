03 Апреля 2021
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин предложил исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в ДНР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить вопрос исключения Украины из Совета Европы после обстрела ВСУ на границе с ДНР, в результате которого сегодня погиб пятилетний ребенок.

В своем Telegram-канале Володин отмечает, что об этой трагедии не пишут европейские СМИ и не будет заявлений Европарламента и Госдепа США. "Не выступают министры иностранных дел европейских государств. Не принимаются решения по высылке дипломатов. Не клеймится позором президент страны, который направил военный беспилотник на войну с собственным народом. Погиб ребёнок. У него впереди должна была быть долгая жизнь. Но ее оборвали. Все это произошло с согласия заокеанских покровителей и молчаливого одобрения европейских государств. Что это? Двойные стандарты? Нет. Куда хуже. За это придётся ответить тому, кто прежде видел все это лишь в фильмах или играл в них роли", - пишет спикер Госдумы.

Он обвиняет Владимира Зеленского в отношении к своей должности как к роли в кино.

"Если бы Зеленский был настоящим президентом своей страны и отдавал отчет в том, что происходит под его руководством, наверное, он бы десять раз задумался. Но для него нынешняя должность - это роль. Плохо, когда глава государства всего лишь актёр, который привык играть по чужому сценарию. И только автор сценария знает, какой будет конец. Сегодня погиб пятилетний мальчик. А президент страны, отдавший приказ, даже не принёс соболезнования его близким и не пообещал разобраться в случившемся", - отмечает парламентарий.

Он предложил ПА ОБСЕ и ПАСЕ, "где любят сотрясать воздух, дали этому оценку и потребовали объяснений от руководства Украины".

"Необходимо обсудить вопрос исключения этой страны из Совета Европы. Только в этом случае будет меньше смертей, безвинно погибших детей и взрослых от рук людей, которые принимают такие решения", - заключает Володин.

Ранее ДНР и ЛНР, а также ВСУ обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. В ЛНР сообщили о гибели военнослужащего, в ДНР – погиб ребенок и ранена пенсионерка, украинские силовики сообщили о ранении двух военных и одного мирного жителя.

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Володин предложил исключить Украину из Совета Европы после гибели ребенка в ДНР

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Теги: вячеслав володин, днр, украина, совет европы



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