Персональные данные более полумиллиарда пользователей Facebook опубликованы на хакерском форуме

Издание Business Insider сообщило о публикации на хакерском форуме персональных данных сотен миллионов пользователей Facebook. Пользователь, опубликовавший базу данных, сделал это бесплатно. В базе данные более чем о 533 млн аккаунтах из 106 стран, в том числе более 32 млн записей о пользователях из США, 11 млн – о британцах, 6 млн – о пользователях из Индии. В базе есть номера их телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена, даты рождения, биографические данные и частично – адреса электронной почты. Журналисты проверили некоторые записи и они совпали.