Двое россиян пытались ввезти с территории Литвы 150 кг гашиша в топливном баке грузовика

Российские таможенники задержали крупную партию гашиша, которую контрабандисты пытались ввести через пропускной пункт "Бурачки" на российско-латвийской границе (Псковская область).

Таможенники остановили для проверки грузовик, в котором по документам перевозились оливки испанского производства. Во время досмотра в топливном баке автомобиля нашли тайник.

"При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством гашиш. Масса наркотика превысила 150 кг", - сообщили в пресс-службе ФТС.

Сейчас в отношении двух граждан России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).