03 Апреля 2021
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Происшествия СЗФО В России
Партия гашиша, спрятанная в топливном баке. (2021) | Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

Двое россиян пытались ввезти с территории Литвы 150 кг гашиша в топливном баке грузовика

Российские таможенники задержали крупную партию гашиша, которую контрабандисты пытались ввести через пропускной пункт "Бурачки" на российско-латвийской границе (Псковская область).

Таможенники остановили для проверки грузовик, в котором по документам перевозились оливки испанского производства. Во время досмотра в топливном баке автомобиля нашли тайник.

"При вскрытии бака таможенники обнаружили внутри 219 брикетов с пластичным веществом коричневого цвета. Экспертиза показала, что содержимое свертков является наркотическим средством гашиш. Масса наркотика превысила 150 кг", - сообщили в пресс-службе ФТС.

Сейчас в отношении двух граждан России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков в особо крупном размере).

Партия гашиша, спрятанная в топливном баке.(2021)|Фото: пресс-служба Федеральной таможенной службы

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Двое россиян пытались ввезти с территории Литвы 150 кг гашиша в топливном баке грузовика

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Теги: наркотики, гашиш, тайник, таможня



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