03 Апреля 2021
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Происшествия Москва
авария с такси и каршерингом в Москве 03.04.21. (2021) | Фото: t.me/aevsin / ЦОДД

Погибший водитель каршеринга в Москве уходил от полицейской погони - ЦОДД

Стали известны подробности аварии в Москве, в которой погибли два человека: водитель такси и водитель каршеринга.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Александр Евсин написал в своем Telegram-канале, что водитель каршеринга, по предварительным данным, пытался скрыться от полиции и двигался на огромной скорости.

"В автомобиль такси врезался на огромной скорости каршеринг. Особые обстоятельства этого ДТП: водитель каршеринга пытался скрыться от полиции, поэтому уходя от требований сотрудников полиции об остановке — рванул с огромной скоростью и врезался в такси. Итог ДТП 2 погибших. Погиб водитель такси, в которого врезался виновник аварии. Виновник ДТП — водитель каршеринга также погиб", - сообщил Евсин.

авария с такси и каршерингом в Москве 03.04.21.(2021)|Фото: t.me/aevsin / ЦОДД

ДТП с участием такси и каршеринга.(2021)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

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Погибший водитель каршеринга в Москве уходил от полицейской погони - ЦОДД

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Теги: погоня, каршеринг, такси



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Ранее 03.04.2021 19:24 Мск В Москве при столкновении такси и машины каршеринга погибли два человека

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