Погибший водитель каршеринга в Москве уходил от полицейской погони - ЦОДД

Стали известны подробности аварии в Москве, в которой погибли два человека: водитель такси и водитель каршеринга.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) Александр Евсин написал в своем Telegram-канале, что водитель каршеринга, по предварительным данным, пытался скрыться от полиции и двигался на огромной скорости.

"В автомобиль такси врезался на огромной скорости каршеринг. Особые обстоятельства этого ДТП: водитель каршеринга пытался скрыться от полиции, поэтому уходя от требований сотрудников полиции об остановке — рванул с огромной скоростью и врезался в такси. Итог ДТП 2 погибших. Погиб водитель такси, в которого врезался виновник аварии. Виновник ДТП — водитель каршеринга также погиб", - сообщил Евсин.