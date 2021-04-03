Власти Чехии "вынуждены" начать переговоры с Россией о закупках вакцины от коронавируса

Власти Чехии считают, что неспособность руководства Евросоюза обеспечить эту страну вакциной от коронавируса "косвенно вынуждает" начать переговоры с Россией о покупке "Спутника V" до его регистрации в Европейском агентстве по лекарственным препаратам, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В Чехии кивают на соседнюю Австрию, которая уже обговаривает с Россией конкретные объемы поставок.

"Не удивительно, что канцлер Австрии Себастьян Курц говорит, что он купит миллион доз "Спутника V", а словаки уже купили 2 млн доз вакцины. Мы, наоборот, сказали, что хотим, главным образом, вакцины, которые уже одобрены. Но сейчас мы оказались в ситуации, где, с одной стороны, говорится о солидарности, но когда доходит речь до того, чтобы проявить ее, то это не действует", - приводит "Коммерсант" цитату Бабиша.

Российскую вакцину в Евросоюзе уже одобрили Венгрия и Словакия.