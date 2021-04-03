В Саратове у офиса УК, которой раньше руководил депутат Бондаренко, неизвестный бросил светошумовую гранату

Полиция и прокуратура разбираются в инциденте, произошедшем сегодня в Саратове у офиса управляющей компании "Красная".

Днем в субботу у офиса УК собрался пикет, участниками которого были молодые люди атлетического телосложения. Они призывали к ответу депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, который уже несколько лет не имеет отношения к упомянутой управляющей компании.

В соцсети и СМИ попали кадры, на которых к протестующим подъезжает внедорожник, человек в котором вступает в перепалку с протестующими, а потом кидает в них некий предмет. Молодые люди разбегаются в стороны, предмет взрывается. По мнению пользователей в сети, это могла быть светошумовая граната.

На ситуацию тут же отреагировали прокуратура региона и полицейский главк региона. "Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы", - говорится в сообщении прокуратуры области.

На видео, опубликованном в сети, хорошо видны номера автомобиля, подъехавшего к протестующим. Владельцем машины оказался директор ЗАО "Красноармейсктекстиль" Размик Назарян, пишет издание "Взгляд-инфо". "Я удивлен, что мои номера использовали для таких действий! Сейчас еду в полицию и буду писать жалобу, что кто-то пользуется моими номерами. Где-то полтора месяца назад я купил автомобиль "УАЗ" 1993 года выпуска и номера О 010 ОО 64 висят на нем. Автомобиль в ремонте и находится в деревне Каменка в Красноармейском районе", - заявил Назарян.

Сам Бондаренко считает происходящее провокацией. "Я думаю это провокация. У меня такой информации нет. Честно говоря, впервые слышу об этом от вас. В любом случае, если есть номера машины, то будем писать заявление в правоохранительные органы. К этой истории я не имею отношения - в УК "Красная" я давно не работаю. Учредителем я тоже не являюсь. Я с 2017 года не работаю там, а с 2020 прекратил быть учредителем. Партия приняла такое решение и доверила наш партийный проект другому человеку", - заявил Бондаренко.

Депутат представляет в Саратовской облдуме КПРФ, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы осенью этого года. Предположительно, его соперником по одномандатному округу может стать спикер нынешней Госдумы Вячеслав Володин.

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