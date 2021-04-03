В Саратове у офиса УК, которой раньше руководил депутат Бондаренко, неизвестный бросил светошумовую гранату

03 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Приволжский ФО
Николай Бондаренко (2021) | Фото: Ютуб-канал &quot;Дневник Депутата&quot;

В Саратове у офиса УК, которой раньше руководил депутат Бондаренко, неизвестный бросил светошумовую гранату

Полиция и прокуратура разбираются в инциденте, произошедшем сегодня в Саратове у офиса управляющей компании "Красная".
Читайте также:

Днем в субботу у офиса УК собрался пикет, участниками которого были молодые люди атлетического телосложения. Они призывали к ответу депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко, который уже несколько лет не имеет отношения к упомянутой управляющей компании.

В соцсети и СМИ попали кадры, на которых к протестующим подъезжает внедорожник, человек в котором вступает в перепалку с протестующими, а потом кидает в них некий предмет. Молодые люди разбегаются в стороны, предмет взрывается. По мнению пользователей в сети, это могла быть светошумовая граната.

На ситуацию тут же отреагировали прокуратура региона и полицейский главк региона. "Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы", - говорится в сообщении прокуратуры области.

На видео, опубликованном в сети, хорошо видны номера автомобиля, подъехавшего к протестующим. Владельцем машины оказался директор ЗАО "Красноармейсктекстиль" Размик Назарян, пишет издание "Взгляд-инфо". "Я удивлен, что мои номера использовали для таких действий! Сейчас еду в полицию и буду писать жалобу, что кто-то пользуется моими номерами. Где-то полтора месяца назад я купил автомобиль "УАЗ" 1993 года выпуска и номера О 010 ОО 64 висят на нем. Автомобиль в ремонте и находится в деревне Каменка в Красноармейском районе", - заявил Назарян.

Сам Бондаренко считает происходящее провокацией. "Я думаю это провокация. У меня такой информации нет. Честно говоря, впервые слышу об этом от вас. В любом случае, если есть номера машины, то будем писать заявление в правоохранительные органы. К этой истории я не имею отношения - в УК "Красная" я давно не работаю. Учредителем я тоже не являюсь. Я с 2017 года не работаю там, а с 2020 прекратил быть учредителем. Партия приняла такое решение и доверила наш партийный проект другому человеку", - заявил Бондаренко.

Депутат представляет в Саратовской облдуме КПРФ, собирается баллотироваться в депутаты Госдумы осенью этого года. Предположительно, его соперником по одномандатному округу может стать спикер нынешней Госдумы Вячеслав Володин.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Саратове у офиса УК, которой раньше руководил депутат Бондаренко, неизвестный бросил светошумовую гранату

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: николай бондаренко, провокация, пикет, граната



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети