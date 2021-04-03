03 Апреля 2021
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Общество За рубежом
Сухогруз Ever Given сел на мель в Суэйком канале. (2021) | Фото: YouTube / Guardian News

Все корабли, скопившиеся у Суэцкого канала, прошли через него

Все суда, скопившиеся в Средиземном и Красном морях из-за блокировки Суэцкого канала, прошли через него и отправились по маршруту, передает Reuters со ссылкой на администрацию канала (SCA).

По данным SCA, в субботу по каналу прошел 61 корабль из 422 судов, которые стояли в очереди с понедельника.

На то, чтобы освободить канал от севшего на мель суперконтейнеровоза Ever Given потребовалась почти неделя. Всего в субботу через канал планируется проход 85 судов, в том числе 24 кораблей, прибывших к перешейку уже после того, как сухогруз был снят с мели.

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Все корабли, скопившиеся у Суэцкого канала, прошли через него

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Теги: суэцкий канал, очередь, пробка, сухогруз, мель, контейнеровоз



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