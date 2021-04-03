Все корабли, скопившиеся у Суэцкого канала, прошли через него

Все суда, скопившиеся в Средиземном и Красном морях из-за блокировки Суэцкого канала, прошли через него и отправились по маршруту, передает Reuters со ссылкой на администрацию канала (SCA).

По данным SCA, в субботу по каналу прошел 61 корабль из 422 судов, которые стояли в очереди с понедельника.

На то, чтобы освободить канал от севшего на мель суперконтейнеровоза Ever Given потребовалась почти неделя. Всего в субботу через канал планируется проход 85 судов, в том числе 24 кораблей, прибывших к перешейку уже после того, как сухогруз был снят с мели.