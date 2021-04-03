Дуров поздравил маму с юбилеем в Telegram и рассказал о своих дворянских корнях

Создатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров поздравил свою маму с юбилеем в Telegram-канале, где у него почти 600 тыс. подписчиков.

"Моей маме сегодня исполняется 70 лет. Она - главная причина того, почему я такой, какой я есть сегодня. В школе я был своевольным ребенком, у которого часто возникали конфликты с учителями. Моя мама всегда поддерживала меня - она никогда не была ни на одной стороне, кроме своих сыновей", - пишет Дуров.

"Она добрая и полна энергии, но при этом одна из самых умных и мудрых людей, которых я знаю. Она родилась в княжеской семье, сосланной в Сибирь из Киева во время Октябрьской революции. Она училась в лучших университетах России, несколько лет жила в Германии, а затем в Италии, где обучала студентов", - рассказал Дуров об истории своей семьи.

Также Дуров опубликовал фотографии своей мамы в молодости и свой снимок из детства и попросил подписчиков оценить их с мамой схожесть.