Ребенок погиб под Донецком во время обстрела ВСУ – Народная милиция ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела ВСУ территории поселка Александровское под Донецком. Также была ранена пенсионерка, она находится в состоянии средней тяжести.

"С момента очередного обострения агрессии Киева против Донбасса – это уже вторая жертва, погибшая в результате теракта, организованного украинскими боевиками. И с прискорбием приходится констатировать, что в этот раз от их рук погиб ребенок", - говорится в заявлении официального представителя НМ ДНР.

Ранее о смерти одного военнослужащего в результате обстрела сообщили в Народной милиции ЛНР, там зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ за сутки, сообщили об открытии ответного огня.

ВСУ сообщили о ранении двух украинских военнослужащих и одного мирного жителя, силовики зафиксировали 21 случай нарушения режима прекращения огня.