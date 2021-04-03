Ребенок погиб под Донецком во время обстрела ВСУ – Народная милиция ДНР

03 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Украина ДНР и ЛНР
Петровский мост на пути к Донецкому аэропорту (2019) | Фото: Накануне.RU

Ребенок погиб под Донецком во время обстрела ВСУ – Народная милиция ДНР

Народная милиция ДНР сообщила о гибели пятилетнего ребенка в результате обстрела ВСУ территории поселка Александровское под Донецком. Также была ранена пенсионерка, она находится в состоянии средней тяжести.

"С момента очередного обострения агрессии Киева против Донбасса – это уже вторая жертва, погибшая в результате теракта, организованного украинскими боевиками. И с прискорбием приходится констатировать, что в этот раз от их рук погиб ребенок", - говорится в заявлении официального представителя НМ ДНР.

Ранее о смерти одного военнослужащего в результате обстрела сообщили в Народной милиции ЛНР, там зафиксировали шесть нарушений режима прекращения  огня со стороны ВСУ за сутки, сообщили об открытии ответного огня.

ВСУ сообщили о ранении двух украинских военнослужащих и одного мирного жителя, силовики зафиксировали 21 случай нарушения режима прекращения огня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ребенок погиб под Донецком во время обстрела ВСУ – Народная милиция ДНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: днр, режим прекращения огня, обстрел, погибшие, мирный житель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети