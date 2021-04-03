Жители микрорайона на севере Екатеринбурга протестуют против строительства логопарка

Жители микрорайона Калининский на северо-востоке Екатеринбурга протестуют против строительства логопарка. Они считают, что застройщик возведет на участке, примыкающем к ЕКАДу, обычную промзону.

Сегодня на сход жителей района пришло более 70 человек, они выступают против вырубки деревьев, которая началась 29 марта.

"Выяснилось, что огромный участок земли, раскинувшийся до ЕКАДа, недорого (по 200 руб/сотка) продан фирме с московскими корнями. При том, что эти земли должны были уйти под участки льготникам. В свое время мы выбивали там первые участки для многодетных семей и, по задумке, далее их количество должно было увеличиться именно на землях, на которые теперь пришел логопарк", - пишет в telegram-канале депутат Госдумы Дмитрий Ионин.

Парламентарий намерен от имени жителей Калиновского обратиться в надзорные ведомства. Он подчеркивает, что ранее город принял решение выносить промплощадки за пределы муниципалитета, а в данном случае все происходит наоборот.