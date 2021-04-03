СМИ: Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

Российский спутник "Космос-2525", запущенный на орбиту в 2018 году в интересах Минобороны, сгорел в плотных слоях атмосферы после схода с орбиты 1 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки

Военное ведомство не сообщало о назначении спутника. Из открытых данных известно, что это экспериментальный малый космический аппарат для дистанционного зондирования Земли. Он был запущен 29 марта 2018 года с космодрома Плесецк в Архангельской области на ракете-носителе "Союз-2.1в". Управление им после вывода на орбиту осуществляли ВКС Минобороны.