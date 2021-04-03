03 Апреля 2021
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Происшествия В России Москва
Эдвард Бил (2021) | Фото: ютуб-канал &quot;Edward Bil&quot;

Предполагаемый виновник ДТП на Садовом кольце Эдвард Бил избежал даже домашнего ареста

Блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) остался на свободе, избежав даже домашнего ареста как меры пресечения. На него лишь наложены ограничительные меры. По решению суда блогеру запрещено выходить за пределы жилого помещения, общаться с участниками возбужденного в отношении него уголовного дела без разрешения следователя, отправлять и получать почту, возить машину. Телефоном и интернетом тоже можно пользоваться только с разрешения следователя, сообщают СМИ.

Авария на Садовом кольце в Москве 01.04.21.(2021)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Авария на Садовом кольце в Москве 01.04.21.(2021)|Фото: пресс-служба департамента транспорта Москвы

Бил проходит как подозреваемый в деле о ДТП на Садовом кольце в Москве. Его автомобиль на большой скорости выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с несколькими машинами. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии, угрожающем жизни.

Защита блогера утверждает, что его маневры были спровоцированы другими участниками движения. Также сообщалось, что он готов оказать материальную помощь пострадавшим.

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Предполагаемый виновник ДТП на Садовом кольце Эдвард Бил избежал даже домашнего ареста

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Теги: эдвард бил, дтп на садовом кольце, уголовное дело, мера пресечения



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