03 Апреля 2021
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Политика В России В бывшем СССР Москва
Стихийная акция против приезда Владимира Познера в Тбилиси (2021) | Фото: Илья Самурганиди (RFE/RL)

Собчак про ситуацию с Познером в Грузии: "Это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией"

Ксения Собчак решила поделиться инсайдами об инциденте с Владимиром Познером, произошедшем на уходящей неделе. Телеведущая сообщила в своем telegram-канале, что на празднике у Познера были куда более "прогосударственные" персоналии, чем ведущий Первого канала, например, глава государственного информагентства ТАСС Сергей Михайлов.
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"История о том какой же везучий человек глава Тасс Михайлов, или "как важно не быть медийным". Даже думать не хочется, чтобы сделали грузинские ультрас поняв ,что в том самом джете и на празднике был руководитель главного информационного агенства России. На роль козла отпущения он тянет гораздо больше чем Познер по логике)))) Хотя обьективно-ТаСС при Михайлове стал сильно лучше и профессиональнее. Короче, повезло Сергею что ультрас первый канал смотрят а сайты не читают", - написала Собчак в своем канале "Кровавая барыня" (здесь и далее в цитатах сохранены авторские орфография и пунктуация – прим. ред.).

По мнению Ксении, активно атакующей толпой у отеля, где остановился Познер, были не рядовые жители Тбилиси, а "ультрас", устроившие провокацию. Впрочем, возмущение простых грузин она тоже понимает: вечеринка в разгар пандемии будет не понята в любой стране и при любой национальности "гуляющих": "Журналисты возмущенно тыкали микрофоном в Познера типо "зачем вы приехали к нам". Далее все переместились в Vinotel и там уже людям отключили свет, кидали яйцами в стекла и до крови дрались с полицией, которую вызвали в отеле. Все это было реально страшно. И да,это были ультрас , а не "вся Грузия". Простые люди были возмущены не высказываниями, а тем, что им дома приходится сидеть а кто-то гуляем. По-человечески это можно понять. Но давайте будем реалистами-в любом городе с самым жестким карантином тоже самое. В закрытом Лондоне неуоторые мои друзья тоже жизнь не меняли и вечеринки закатывали. Люди везде люди".

Ксения Собчак Владимир Познер Миранда Мирианашвили(2015)|Фото:instagram.com/mirandamirianashvili

Собчак считает случившееся "спланированной акцией по подрыву отношений с Россией", поскольку интервью, к которому привязались протестующие, много лет никого не возмущало до такой степени, и все это время Познер продолжал ездить в Грузию без каких-либо проблем.

"Это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией. И цинизм именно в этом: нельзя не понимать, что как БЛМ это специальная история перед президентскими выборами, и если не было бы выборов всем было бы плевать на зверства полиции в отношении чернокожих, так и здесь, 4 года все плевали на высказывания про Абхазию, а тут вдруг оно очень кстати пришлось кому-то".

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Собчак про ситуацию с Познером в Грузии: "Это специально спланированная акция по подрыву отношений с Россией"

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Теги: владимир познер, ксения собчак, грузия



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