03 Апреля 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
Пожар в больнице Благовещенска 02.04.21. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области

Здание сгоревшей в Благовещенске кардиохирургии начнут восстанавливать только в 2022 году

Пациенты, эвакуированные из кардиохирургического корпуса Амурской медакадемии во время пожара, находятся в стабильном состоянии: 14 человек в состоянии средней степени тяжести, двое – в тяжелом состоянии, в том числе тот пациент, которого оперировали во время пожара. Он находится в сознании, послеоперационный период протекает без осложнений, передает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав Амурской области.

Как сообщало Накануне.RU, пожар произошел 2 апреля, огонь распространился на площади в 1600 кв. м. Было эвакуировано 120 человек, при этом в одной из операционных во время пожара проходила операция, и бригада хирургов (восемь человек) осталась и продолжила свою работу. Губернатор Амурской области Василий Орлов распорядился наградить врачей.

Пожар в больнице Благовещенска 02.04.21.(2021)|Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области

Сейчас пациенты размещены в других медучреждениях, а власти готовятся выделить средства на консервацию сгоревшего корпуса.

"Будем определять стоимость разработки проекта на работы по консервации. Нужно установить временную крышу, чтобы защитить здание от осадков и не допустить дальнейших разрушений. Будут разработаны техническое задание и смета для реставрационных работ. Необходимо восстановление крыши, ремонт внутренних помещений, устройство системы централизованной вентиляции и системы кондиционирования. Первые работы будут профинансированы из резервного фонда правительства Амурской области", - написал губернатор в Instagram. Предполагается, что восстановительные работы начнутся не раньше 2022 года. Здание построено в начале XX века, является объектом культурного наследия.

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Здание сгоревшей в Благовещенске кардиохирургии начнут восстанавливать только в 2022 году

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Теги: пожар, больница, операция, хирурги, консервация, медакадемия



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Ранее 02.04.2021 08:16 Мск В Благовещенске во время пожара в больнице бригада кардиохирургов продолжила операцию

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