Путин наградил депутата Слуцкого, предложившего жестче наказывать за оскорбления президента

Владимир Путин наградил главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Отмечается, что награда присвоена за "большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Примечательно, что буквально неделю назад Слуцкий высказался за ужесточение наказания за оскорбление президента России. Так он прокомментировал в эфире "Соловьев Live" слова главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего Путина "убийцей". "Президент защищает страну, защищает всех нас. Стало быть, наше законодательство должно гораздо жестче защищать главу государства от подобных непозволительных нападок и оскорблений", — считает глава комитета. Он отметил, что в других странах за оскорбление главы государства можно отправиться в тюрьму.

Другая громкая история, связанная со Слуцким, произошла в 2018 году: тогда парламентские корреспондентки нескольких СМИ обвинили депутата в домогательствах сексуального характера. О недопустимых высказываниях в свой адрес со стороны Слуцкого рассказывала даже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сам депутат называл обвинения "дешевой провокацией".