На Украине выявлено более 20 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

На Украине снова рекордная суточная заболеваемость коронавирусом. Накануне эта цифра составила 19,8 тыс. человек, сегодня уже 20 341 новый случай. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19. Заболели, в частности, 809 детей и 473 медработника, сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировано 5186 человек, скончались 396 человек. Всего с начала пандемии на Украине зафиксировано 1,9 млн случаев коронавируса, скончалось 34 тыс. человек.

Самая сложная ситуация сложилась в Киеве, Львовской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.