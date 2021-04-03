03 Апреля 2021
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Экономика В России
(2011) | Фото:Накануне.RU

Рентабельных запасов нефти в России хватит на 19 лет - Минэнерго

Извлекаемых запасов нефти в России хватит на 58 лет при нынешнем уровне развития технологий, считает замминистра природных ресурсов и экологии, глава Роснедр Евгений Киселев.

"Рентабельных из них, в соответствии с данными инвентаризации запасов, хватит на 19 лет. Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться", - цитирует Киселева "Российская газета". По словам эксперта, запаса газа при любых сценариях развития экономики хватит более чем на 60 лет.

Неизвестно, правда, учитывают ли эти сценарии переход Европы и других частей света на "зеленую энергетику". Ранее Владимир Путин отмечал, что "зеленая энергетика" будет развиваться, но, по его мнению, традиционные энергоносители все равно останутся "в строю" на продолжительное время. Что касается планов по развитию такой энергетики в России, то СМИ недавно сообщали о планах властей сократить вложения в данную отрасль.

 

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Рентабельных запасов нефти в России хватит на 19 лет - Минэнерго

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Теги: запасы нефти, зеленая энергетика, запасы газа



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