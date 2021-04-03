"Нельзя делать прививки, когда эпидемия": в сети разместили выступление Михаила Задорнова

03 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чьи "Искандеры" стреляли по Шуше?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России За рубежом
Михаил Задорнов (2017) | Фото: chasst.livejournal.com

"Нельзя делать прививки, когда эпидемия": в сети разместили выступление Михаила Задорнова

В сети разместили фрагмент выступления писателя-сатирика Михаила Задорнова во время истории со свиным гриппом, в котором он критикует маски, борьбу с вирусами и прочие меры. Многие его высказывания приобретают особую актуальность.

"Свиной грипп - гениальное "разводилово". Это же надо так развести народ! Вообще на деньги, затраченные на борьбу со свиным гриппом, каждая свинья в России могла бы отдохнуть в Египте. Торгаши придумали прививки во время эпидемии. Почему эпидемия разрастается в Москве? Потому что нельзя делать прививки, когда эпидемия. Еще больше будет больных! Но медицина стала бизнесом. Хоть бы кто-то подумал и сравнил размер дырки в марле с диаметром вируса. Вообще у торгашей-медиков большое будущее", - сказал Задорнов как будто сегодня.

О недопустимости проводить вакцинацию во время эпидемии недавно заявил вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации. По его словам, это прописная истина вакцинологии.

Примечательно, что Верховный суд РФ отклонил коллективный иск более 1,5 тыс. граждан об отмене масочного режима. При этом в суде ни судья, ни прокурор, ни сотрудник Роспотребнадзора не были в масках, то есть сами не выполняли требований, которые защищают. Символично, что это произошло 1 апреля.

О свином гриппе рассказал также историк Андрей Фурсов, подводя итоги 2020 года. Он отметил, что это была репетиция.

"Тогда вершушку ВОЗ всю сняли, как жуликов. Но пришли другие жулики. И они тогда резко изменили понятие пандемии", - подчеркнул Фурсов.

Он отметил, что во время пандемических учений Еvent 201, проведенных в конце 2019 года университетом Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума, обсуждалось и информационное подавление скептиков. А недавно в New York Times вышла статья "Не спускайся в кроличью норму" с обращением к населению, в котором людей призывают обращаться к "авторитетным источникам" - "Гуглу" и "Википедии", чтобы не испытывать никаких сомнений.

"Это демонстрирует почти отчаяние мировой верхушки от того, что спустя год ковид не оправдал ожиданий. Он не достиг тех результатов, которые планировались. Буржуины бились-бились... Не могу сказать, что разбились, но - не получилось. Во всем мире идет сопротивление. В нескольких штатах США демонстративно не носят и жгут маски. Это нервирует планировщиков, они ожидали другого. В мире уже 2 тыс. адвокатов собирают материалы для нового Нюрнберга над теми, кто запустил эту аферу. Скорее всего, его не будет, но очень хорошо, что они работают и сбивают дыхание. Еще очень интересная вещь. Недавно в США женщина обратилась в свою страховую компанию и спросила: выплатят ли страховку семье, если она умрет от вакцины? Ей ответили: нет не выплатят, вакцина экспериментальная", - рассказал Фурсов.

Он считает, что люди постепенно прозревают и появляется все больше адекватной информации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нельзя делать прививки, когда эпидемия": в сети разместили выступление Михаила Задорнова

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, эпидемия, прививка, вакцина, вакцинация, Михаил Задорнов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети