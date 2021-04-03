"Нельзя делать прививки, когда эпидемия": в сети разместили выступление Михаила Задорнова

В сети разместили фрагмент выступления писателя-сатирика Михаила Задорнова во время истории со свиным гриппом, в котором он критикует маски, борьбу с вирусами и прочие меры. Многие его высказывания приобретают особую актуальность.

"Свиной грипп - гениальное "разводилово". Это же надо так развести народ! Вообще на деньги, затраченные на борьбу со свиным гриппом, каждая свинья в России могла бы отдохнуть в Египте. Торгаши придумали прививки во время эпидемии. Почему эпидемия разрастается в Москве? Потому что нельзя делать прививки, когда эпидемия. Еще больше будет больных! Но медицина стала бизнесом. Хоть бы кто-то подумал и сравнил размер дырки в марле с диаметром вируса. Вообще у торгашей-медиков большое будущее", - сказал Задорнов как будто сегодня.

О недопустимости проводить вакцинацию во время эпидемии недавно заявил вакцинолог Герт Ван ден Босше, работавший в Глобальном альянсе вакцин и иммунизации. По его словам, это прописная истина вакцинологии.

Примечательно, что Верховный суд РФ отклонил коллективный иск более 1,5 тыс. граждан об отмене масочного режима. При этом в суде ни судья, ни прокурор, ни сотрудник Роспотребнадзора не были в масках, то есть сами не выполняли требований, которые защищают. Символично, что это произошло 1 апреля.

О свином гриппе рассказал также историк Андрей Фурсов, подводя итоги 2020 года. Он отметил, что это была репетиция.

"Тогда вершушку ВОЗ всю сняли, как жуликов. Но пришли другие жулики. И они тогда резко изменили понятие пандемии", - подчеркнул Фурсов.

Он отметил, что во время пандемических учений Еvent 201, проведенных в конце 2019 года университетом Джонса Хопкинса при участии Фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирного экономического форума, обсуждалось и информационное подавление скептиков. А недавно в New York Times вышла статья "Не спускайся в кроличью норму" с обращением к населению, в котором людей призывают обращаться к "авторитетным источникам" - "Гуглу" и "Википедии", чтобы не испытывать никаких сомнений.

"Это демонстрирует почти отчаяние мировой верхушки от того, что спустя год ковид не оправдал ожиданий. Он не достиг тех результатов, которые планировались. Буржуины бились-бились... Не могу сказать, что разбились, но - не получилось. Во всем мире идет сопротивление. В нескольких штатах США демонстративно не носят и жгут маски. Это нервирует планировщиков, они ожидали другого. В мире уже 2 тыс. адвокатов собирают материалы для нового Нюрнберга над теми, кто запустил эту аферу. Скорее всего, его не будет, но очень хорошо, что они работают и сбивают дыхание. Еще очень интересная вещь. Недавно в США женщина обратилась в свою страховую компанию и спросила: выплатят ли страховку семье, если она умрет от вакцины? Ей ответили: нет не выплатят, вакцина экспериментальная", - рассказал Фурсов.

Он считает, что люди постепенно прозревают и появляется все больше адекватной информации.