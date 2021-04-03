На Среднем Урале за сутки от коронавируса скончалось девять человек

В Свердловской области за последние сутки от коронавируса скончалось девять человек. Выявлено 133 новых случая COVID-19, из них 38 – в Екатеринбурге, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 82 915.

"Состояние 275 госпитализированных оценивается как тяжелое, 152 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 92 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 688. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - сообщили в штабе.

Выписано 145 человек. Общее число выписанных достигло 76 288.

Общее число погибших от коронавируса в регионе составляет 7762.