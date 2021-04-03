03 Апреля 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч

За последние сутки в России выявлен 9 021 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 384 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 618 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 572 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 017 летальных исходов, выздоровели 4 195 869 человек.

Новые случаи распределись по регионам следующим образом:

Москва - 2011

Санкт-Петербург - 717

Московская область - 594

Нижегородская область - 274

Ростовская область - 242

Самарская область - 201

Воронежская область - 197

Иркутская область - 166

Саратовская область - 151

Свердловская область - 133

Челябинская область - 128

Красноярский край - 121

Волгоградская область - 115

Пермский край - 113

Ставропольский край - 112

Краснодарский край - 111

Республика Башкортостан - 104

Пензенская область - 103

Ленинградская область - 99

Ульяновская область - 97

Тверская область - 97

Алтайский край - 96

Курская область - 94

Тульская область - 93

Псковская область - 91

Брянская область - 90

Ярославская область - 89

Тамбовская область - 88

Вологодская область - 88

Кировская область - 86

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Липецкая область - 84

Новосибирская область - 84

Оренбургская область - 83

Республика Крым - 81

Республика Карелия - 79

Удмуртская Республика - 78

Омская область - 75

Ханты-Мансийский автономный округ - 72

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Курганская область - 40

Республика Мордовия - 37

Республика Татарстан - 35

Севастополь - 34

Смоленская область - 32

Республика Саха (Якутия) - 26

Томская область - 25

Республика Калмыкия - 23

Ямало-Ненецкий автономный округ - 21

Республика Марий Эл - 20

Сахалинская область - 18

Амурская область - 18

Карачаево-Черкесская Республика - 16

Республика Северная Осетия-Алания - 16

Республика Хакасия - 15

Камчатский край - 14

Республика Адыгея - 11

Республика Ингушетия - 11

Чеченская Республика - 11

Еврейская автономная область - 2

Республика Алтай - 2

Республика Тыва - 2

Ненецкий автономный округ - 1

Магаданская область - 1

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Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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