Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч

За последние сутки в России выявлен 9 021 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 384 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 618 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 572 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 017 летальных исходов, выздоровели 4 195 869 человек.