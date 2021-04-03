Официальное число умерших от коронавируса в России перевалило за 100 тысяч
За последние сутки в России выявлен 9 021 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 13,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 384 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 9 618 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 572 077 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 100 017 летальных исходов, выздоровели 4 195 869 человек.
Новые случаи распределись по регионам следующим образом:
Москва - 2011
Санкт-Петербург - 717
Московская область - 594
Нижегородская область - 274
Ростовская область - 242
Самарская область - 201
Воронежская область - 197
Иркутская область - 166
Саратовская область - 151
Свердловская область - 133
Челябинская область - 128
Красноярский край - 121
Волгоградская область - 115
Пермский край - 113
Ставропольский край - 112
Краснодарский край - 111
Республика Башкортостан - 104
Пензенская область - 103
Ленинградская область - 99
Ульяновская область - 97
Тверская область - 97
Алтайский край - 96
Курская область - 94
Тульская область - 93
Псковская область - 91
Брянская область - 90
Ярославская область - 89
Тамбовская область - 88
Вологодская область - 88
Кировская область - 86
Белгородская область - 85
Архангельская область - 84
Липецкая область - 84
Новосибирская область - 84
Оренбургская область - 83
Республика Крым - 81
Республика Карелия - 79
Удмуртская Республика - 78
Омская область - 75
Ханты-Мансийский автономный округ - 72
Владимирская область - 70
Мурманская область - 67
Республика Коми - 67
Астраханская область - 67
Ивановская область - 66
Орловская область - 63
Калужская область - 61
Калининградская область - 57
Тюменская область - 55
Приморский край - 53
Забайкальский край - 51
Кемеровская область - 51
Рязанская область - 50
Республика Бурятия - 48
Костромская область - 45
Республика Чувашия - 44
Хабаровский край - 44
Новгородская область - 42
Республика Дагестан - 42
Кабардино-Балкарская Республика - 41
Курганская область - 40
Республика Мордовия - 37
Республика Татарстан - 35
Севастополь - 34
Смоленская область - 32
Республика Саха (Якутия) - 26
Томская область - 25
Республика Калмыкия - 23
Ямало-Ненецкий автономный округ - 21
Республика Марий Эл - 20
Сахалинская область - 18
Амурская область - 18
Карачаево-Черкесская Республика - 16
Республика Северная Осетия-Алания - 16
Республика Хакасия - 15
Камчатский край - 14
Республика Адыгея - 11
Республика Ингушетия - 11
Чеченская Республика - 11
Еврейская автономная область - 2
Республика Алтай - 2
Республика Тыва - 2
Ненецкий автономный округ - 1
Магаданская область - 1