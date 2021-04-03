03 Апреля 2021
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Экономика В России Москва
Приложения соцсетей. (2021) | Фото:Накануне.RU

В Минцифры подтвердили, что предустановленные приложения передают внешним сервисам обезличенные данные пользователей

В Минцифры России прокомментировали наличие в обязательных для предустановки российских приложениях скрытых программ, собирающих данные о пользователе и в обезличенном виде передающих их сторонним компаниям, в том числе и иностранным.
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"Важно, что эти приложения передают внешним сервисам исключительно технические обезличенные данные пользователя, необходимые для таргетирования рекламы", - говорится в комментарии ведомства по поводу появившейся в СМИ информации.

В министерстве отмечают, что для предустановки используются стандартные версии приложений, которыми уже пользуются десятки миллионов россиян. Интересно, что в Минцифры признают: "при установке этих приложений пользователю всегда предлагается ознакомиться с соглашением об использовании ПО, в котором прописаны все нюансы, в том числе касающиеся передачи данных, распространения рекламы и пр.". То есть пользователь не соглашается (или отклоняет соглашение), а только знакомится с фактом сбора информации, выбора у него нет.

Также ведомство указывает в своем комментарии, что "предустановка ПО - часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов". Не совсем ясно, каким образом улучшение рекламных возможностей Google и других иностранных компаний в России может способствовать импортозамещению.

"При этом пользователь всегда может отказаться от предустановленного ПО и пользоваться теми сервисами, которые ему удобны", - добавляют в Минцифры.

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В Минцифры подтвердили, что предустановленные приложения передают внешним сервисам обезличенные данные пользователей

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Теги: протекционизм, предустановка, отечественное ПО, минцифры, данные пользователей



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