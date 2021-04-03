Президент Аргентины заболел коронавирусом после вакцинации "Спутником V"

62-летний президент Аргентины Альберто Фернандес, привившийся в январе российской вакциной от коронавируса "Спутник V", получил положительный тест на COVID-19, у него появились симптомы заболевания.

"После повышения температуры до 37,3°C и легкой головной боли, я сдал тест на антиген, результат которого оказался положительным", - написал глава государства в твиттере.

Сейчас он самоизолировался и ждет результаты ПЦР-теста. По словам Фернандеса, он чувствует себя хорошо.

Разработчики российской вакцины из НИЦ им. Гамалеи заявили, что им "грустно слышать" такие новости. Также они напомнили, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%, но на 100% защищает от тяжелого течения болезни.

"Если инфекция действительно подтверждена и происходит, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления", - цитирует РБК сообщение центра.

Напомним, полторы недели назад прививку от коронавируса сделал и российский президент Владимир Путин. Какой именно из трех российских вакцин он привился – неизвестно. Сам глава государства и его окружение заявляют только, что никаких побочных эффектов и симптомов после вакцинации не было.