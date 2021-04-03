В центре Екатеринбурга скончался мужчина – ему неожиданно стало плохо

В центре Екатеринбурга, рядом с автобусной остановкой утром в субботу было обнаружено тело мужчины. По данным полиции, смерть не была криминальной: скорее всего, у погибшего были проблемы со здоровьем.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОП № 5 УМВД по Екатеринбургу. Установлено, что данный случай не является криминальным. Местный житель, личность которого полиция уже установила, рано утром ехал на работу со своим знакомым в машине. Неожиданно пассажир почувствовал себя нехорошо и попросил остановить, вышел из автомобиля подышать свежим воздухом. Но, к сожалению, кислород не помог, он скончался", - рассказал глава пресс-службы областного полицейского главка полковник Валерий Горелых. Он добавил, что смерть мужчины могла быть вызвана инфарктом или инсультом, точнее обстоятельства ЧП определят эксперты.