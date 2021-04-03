Захар Прилепин о Зеленском: "Этот тип всерьез готовится к войне"

Российский писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин прокомментировал действия властей Украины, свидетельствующие об эскалации напряженности между Киевом и Москвой.

"Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и закрывает Русский Дом в Киеве. Все явственней ощущение, что этот тип всерьез готовится к войне. Предупреждение прозвучало еще в прошлый раз: "потеря политической власти в Киеве", - написал Прилепин в своем Telegram-канале.

Между тем, сам Зеленский накануне отчитался о разговоре с Джо Байденом по поводу Донбасса: "Мы имеем полную и неизменную поддержку международных партнеров, в частности Европы и США. Одним из подтверждений этого является разговор, который я провел сегодня с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Он заверил меня, что Украина никогда не останется один на один против агрессии России".