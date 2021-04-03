03 Апреля 2021
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Происшествия За рубежом
Анатка на Капитолий в Вашингтоне 03.04.21. (2021) | Фото: CNN

Капитолий вновь атакован: мужчина протаранил забор на автомобиле и убил полицейского

Капитолий США вновь был атакован. В пятницу около часа дня мужчина на автомобиле протаранил северный забор Капитолия. Он сбил двух полицейских, а потом набросился на силовиков с ножом, после чего был застрелен полицией.

В результате атаки погиб офицер полиции, еще один полицейский был ранен.

Нападавшим оказался 25-летний афроамериканец Ноа Грин. Анализ его записей в соцсетях позволяет предположить, что у мужчины была мания преследования, возможно, какие то психические заболевания. Он рассказывал о многократных взломах его дома, отравлениях, нападениях, что ему, якобы, делали операции в больнице против его воли, чтобы завладеть его разумом. Также Грин был поклонником лидера религиозного движения "Нация ислама" Луи Фаррахана. Незадолго до атаки Грин опубликовал пост, в котором говорилось, что "правительство США – враг номер один для чернокожих". В этой записи он обвинял в своих "ужасных страданиях" правительство США, спецслужбы, ЦРУ и ФБР.

Власти заявили, что не считают нападение в пятницу проявлением терроризма. Тем не менее, члены Конгресса и сотрудники Капитолия, в том числе силовики, полагают, что вопрос безопасности так и не был решен после атак сторонников Трампа 6 января.

Анатка на Капитолий в Вашингтоне 03.04.21.(2021)|Фото: CNN

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Капитолий вновь атакован: мужчина протаранил забор на автомобиле и убил полицейского

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Теги: капитолий, атака, психически больной



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