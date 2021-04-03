03 Апреля 2021
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Общество Москва
новая газета, шантаж (2020) | Фото:https://social.dni.ru.

Юридическая служба Пригожина сочла публикацию «Новой газеты» провокационной

Юристы компании «Конкорд» направили в адрес «Новой газеты» открытое письмо. Адвокаты потребовали разъяснить недостоверную информацию, которая, по их данным, присутствует в одной из последних публикаций издания о петербургском предпринимателе Евгении Пригожине.

В статье журналисты использовали обороты, которые помогут им избежать ответственности перед законом, сообщает юридическая служба «Конкорда». Письмо составлено для того, чтобы редакция дала разъяснения по конкретным вопросам.

«В связи с этим юридической службой компании «Конкорд» направлено в редакцию «Новой газеты» открытое письмо с целью получить разъяснения по следующим вопросам:

1.Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, которые получают ежегодно иски на сотни миллионов рублей из-за проблем с качеством питания, поставляемого в школы, детские дома военные части?

2.Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром компаний, к которым подали более тысячи исков на сумму более 4 миллиардов рублей за поставки некачественного питания? Просим конкретизировать эти компании и указать даты подачи исков.

3.Утверждаете ли вы, что Евгений Викторович Пригожин является владельцем или бенефициаром 30 компаний, которые получают контракты на питание и обслуживание госучреждений?» – говорится в открытом письме юридической службы «Конкорда».

Если редакция «Новой газеты» не ответит на поставленные вопросы и не будет нести ответственность за опубликованную информацию, то юристы «Конкорда» заявили, что готовы признать коллектив издания «низкосортным и непрофессиональным сообществом», которое вводит читателей в заблуждение, сообщается в письме.

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Юридическая служба Пригожина сочла публикацию «Новой газеты» провокационной

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Теги: конкорд, новая газета, евгений пригожин, открытое письмо



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