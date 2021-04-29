В Свердловской области вырастет количество бюджетных мест по программам высшего образования

Количество бюджетных мест по программам высшего образования в 2022/2023 учебном году в Свердловской области увеличится на 13%. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона. Итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приема на 2022/2023 год сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические (251 033 мест), педагогические (75 788 мест), медицинские (53 450 мест) и сельскохозяйственные (41 095 мест) специальности. Эти специальности пользуются наибольшим спросом в регионах, поэтому мы даем по ним больше всего бюджетных мест", — подчеркнул Валерий Фальков.

Всего на 2022/2023 учебный год региону установлено 19 699 бюджетных мест, что на 2 159 мест больше, чем было определено по итогам конкурса на 2021/2022 год. Больше всего бюджетных мест выделено направлениям: образование и педагогические науки (2873 места), информатика и вычислительная техника (1591 место), техника и технологии наземного транспорта (1195 мест), клиническая медицина (1142 места), сельское, лесное и рыбное хозяйство (962 места).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ценным то, что при распределении бюджетных мест учитывают региональную специфику.

"Свердловская область, оставаясь крупнейшим индустриальным регионом, уверенно укрепляет сегодня статус научно-образовательного центра страны. И для нас особую ценность имеет то, что в фокусе Минобрнауки РФ при распределении бюджетных мест в вузах оказалась региональная специфика. Мы нуждаемся в профессиональных инженерных кадрах и продвинутых IT-специалистах. Распределение контрольных цифр приема учитывает этот запрос: за три года в регионе кратно выросло число бюджетных мест для поступающих на эти направления", — отметил Евгений Куйвашев.

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев подчеркнул, что кадровый ресурс имеет определяющее значение для развития регионов.

"Каждая область, каждый автономный округ – это, в первую очередь, люди, которые там живут, работают, созидают и управляют. Поэтому, когда происходит увеличение количества бюджетных мест в региональных вузах, это не только образовательная инвестиция, но и кадровая. Все субъекты заинтересованы в том, чтобы был прирост молодых кадров в педагогике, медицине, сельском хозяйстве и IT-направлениях. Через четыре-пять лет эти ребята, получившие профильное высшее образование, с дипломом бакалавра или специалиста придут работать на региональные предприятия. Как управленец, я вижу в этом серьезный ресурс для роста региональных экономик", заявил Владимир Якушев.

Список российских региональных вузов с наибольшим абсолютным приростом контрольных цифр приема по итогам состоявшегося конкурса возглавил Уральский федеральный университет имени Ельцина: количество контрольных цифр приема на 2022-2023 год увеличилось на 24% без учета филиалов.

"Уральский федеральный университет по результатам распределения контрольных цифр приема получит на 2022-2023 год рекордное число бюджетных мест — почти 9,2 тыс. мест по всем уровням и формам обучения, что на 1,8 тыс. мест больше 2021 года. Это соответствует запросам предприятий реального сектора экономики, решает социальные вопросы", — отметил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров.

В целом в России бюджетные места на программах образования распределяются в пользу регионов. На 2022/2023 год по регионам распределены 73,3% от общего объема бюджетных мест. Всего на 2022/2023 году вузам по всей стране выделено 588 044 бюджетных места, что на 11 546 мест больше, чем в 2021/2022 учебном году. Как заявил глава государства Владимир Путин в недавнем послании Федеральному собранию, в предстоящие два года дополнительно откроют 45 тыс. бюджетных мест в вузах, причем не менее 70% мест отведут регионам.