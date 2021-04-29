Определена дата годового собрания акционеров Россети Урал по итогам 2020 года

Определена дата годового общего собрания акционеров Россети Урал по итогам 2020 г.

28 апреля 2021 г. состоялось заседание совета директоров общества в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд вопросов, связанных с организацией и проведением годового общего собрания акционеров.

В соответствии с решением совета директоров общества, годовое общее собрание акционеров общества состоится в форме заочного голосования. Дата проведения годового Общего собрания акционеров общества (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 03 июня 2021 г. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества - 09 мая 2021 г.

Вопросы о повестке дня, составе информации, предоставляемой при подготовке к проведению собрания, рекомендациях по распределению прибыли (убытков) общества по результатам 2020 г., а также ряд других вопросов, связанных с организацией и проведением годового общего собрания акционеров, будут рассмотрены советом директоров позднее.