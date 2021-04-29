Энергетики "Пермэнерго" отремонтируют оборудование подстанции, питающей одну из самых больших больниц в Перми

Энергетики пермского филиала "Россети Урал" отремонтируют оборудование подстанции, питающей одну из самых больших больниц в Перми.

Специалисты "Пермэнерго" приступили к реализации мероприятий по повышению надежности работы подстанции 35/6 кВ "Грачева", расположенной в Мотовилихинском районе города Перми.

Энергетики выполнят текущий ремонт двух силовых трансформаторов мощностью 16 МВА каждый и капитальный ремонт 2 отделителей и 2 короткозамыкателей 35 кВ, 6 разъединителей 35 кВ и 33 масляных выключателей 6 кВ.

Всего на обновление оборудования подстанции 35/6 кВ "Грачева" будет направлен почти 1 миллион рублей.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и электроснабжения микрорайона Рабочий поселок, части микрорайона Висим, а также одного из самых крупных на территории Перми многопрофильных лечебных учреждений - городской клинической больницы №4. Ежегодно здесь оказывают медицинскую помощь более 13 500 пациентам, проводят порядка 6 тысяч операций.