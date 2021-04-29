30 Апреля 2021
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ураза-байрам 2014, мусульмане, молитва, Москва (2014) | Фото: илья Варламов

Еще четыре региона будут отдыхать после длинных майских праздников

Жители сразу четырех российских регионов смогут насладиться дополнительными выходными после 10-дневных майских праздников. Соответствующие распоряжения уже подписаны. Решение принято в связи с празднованием Ураза-байрам.

Так 13 мая станет выходным для Башкирии и Татарстана, 14 мая – для Крыма, а Дагестан забрал себе сразу обе эти даты.

Напомним, что на прошлой неделе президент страны Владимир Путин объявил о непрерывных майских выходных с 1 по 10 число. Решение принято с целью стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

До этого в Пензенской области дополнительным выходным было объявлено 11 мая. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.

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Еще четыре региона будут отдыхать после длинных майских праздников

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Теги: Ураза-байрам, выходные, майские праздники



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