Еще четыре региона будут отдыхать после длинных майских праздников

Жители сразу четырех российских регионов смогут насладиться дополнительными выходными после 10-дневных майских праздников. Соответствующие распоряжения уже подписаны. Решение принято в связи с празднованием Ураза-байрам.

Так 13 мая станет выходным для Башкирии и Татарстана, 14 мая – для Крыма, а Дагестан забрал себе сразу обе эти даты.

Напомним, что на прошлой неделе президент страны Владимир Путин объявил о непрерывных майских выходных с 1 по 10 число. Решение принято с целью стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

До этого в Пензенской области дополнительным выходным было объявлено 11 мая. Причиной послужила угроза распространения коронавируса.