Ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался

30 Апреля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Про экономическое предательство

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался

Самый пожилой арестант "Лефортово" - ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался, сообщает "К29". Пенсионеру было 77 лет.

История с обвинением началась еще в 2011-2013 гг., когда Кудрявцев координировал международный научный проект, в который вступили германский аэрокосмический центр и бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана.

"В рамках контракта Кудрявцев отправил отчеты европейским партнерам, получив на это разрешения двух комиссий — внутренней институтской и комиссии экспортно-технического контроля. Обе они отметили, что конфиденциальных сведений в отчетах нет. Тем не менее, спустя пять лет ФСБ обвинила Виктора Кудрявцева в передаче секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии бельгийскому институту гидродинамики им. фон Кармана, который в обвинении назвали исследовательским центром НАТО", - сообщили в "К29".

В 2018 г. ученого арестовали и поместили в "Лефортово", где он и подорвал здоровье. У Кудрявцева были диагностированы сахарный диабет, гипертония, стенокардия, атеросклероз артерий нижних конечностей, сердечно-почечная недостаточность, хронический тиреоидит, а позже к последствиям инфаркта миокарда и множеству других заболеваний добавился рак. Ученому предлагали домашний арест взамен на признание вины, однако тот не согласился.

Осенью следующего года пенсионера все же отпустили домой без снятия обвинений. Адвокаты "К29" смогли приостановить следствие, однако до его возобновления ученый не дожил.

"Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова", — прокомментировал смерть подзащитного Иван Павлов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ученый, Кудрявцев, смерть



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети