Ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался

Самый пожилой арестант "Лефортово" - ученый Виктор Кудрявцев, обвиняемый в госизмене, скончался, сообщает "К29". Пенсионеру было 77 лет.

История с обвинением началась еще в 2011-2013 гг., когда Кудрявцев координировал международный научный проект, в который вступили германский аэрокосмический центр и бельгийский институт гидродинамики им. фон Кармана.

"В рамках контракта Кудрявцев отправил отчеты европейским партнерам, получив на это разрешения двух комиссий — внутренней институтской и комиссии экспортно-технического контроля. Обе они отметили, что конфиденциальных сведений в отчетах нет. Тем не менее, спустя пять лет ФСБ обвинила Виктора Кудрявцева в передаче секретных сведений о российском гиперзвуковом оружии бельгийскому институту гидродинамики им. фон Кармана, который в обвинении назвали исследовательским центром НАТО", - сообщили в "К29".

В 2018 г. ученого арестовали и поместили в "Лефортово", где он и подорвал здоровье. У Кудрявцева были диагностированы сахарный диабет, гипертония, стенокардия, атеросклероз артерий нижних конечностей, сердечно-почечная недостаточность, хронический тиреоидит, а позже к последствиям инфаркта миокарда и множеству других заболеваний добавился рак. Ученому предлагали домашний арест взамен на признание вины, однако тот не согласился.

Осенью следующего года пенсионера все же отпустили домой без снятия обвинений. Адвокаты "К29" смогли приостановить следствие, однако до его возобновления ученый не дожил.

"Дело Кудрявцева — пример того, как спецслужбы убивают российскую науку. В прямом смысле этого слова", — прокомментировал смерть подзащитного Иван Павлов.