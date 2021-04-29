30 Апреля 2021
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хоккей, Зауралье, Молот-Прикамье, ВХЛ (2019) | Фото:Накануне.RU

Чайковский заменит гимн России на ЧМ по хоккею-2021

Вместо российского гимна на чемпионате мира по хоккею в этом году прозвучит музыка Петра Чайковского. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России. Решение было утверждено Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Напомним, что Международный олимпийский комитет утвердил концерт Петра Чайковского для музыкального сопровождения мероприятий с участием спортсменов из России на Олимпийских играх в Токио и Пекине.

Ранее сообщалось, что на Олимпийских играх в этом году вместо гимна России может быть использован Первый концерт Чайковского. Использовать гимн РФ в Токио российской команде запрещено в связи с решением спортивного арбитража в Лозанне.

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Чайковский заменит гимн России на ЧМ по хоккею-2021

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Теги: ЧМ по хоккею, гимн, Чайковский



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