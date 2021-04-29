"Решение вопросов мирным путем". ООН прокомментировал конфликт на границе Киргизии и Таджикистана

ООН прокомментировал ситуацию, сложившуюся на границе Киргизии и Таджикистана. Заявив, что выступает за решение конфликта мирным путем. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Мы следим с беспокойством за этим, мы видели эти сообщения. Мы также в курсе, что оба государства - Таджикистан и Киргизия - заявили о том, что они договорились о прекращении огня. Если это действительно так, мы будем приветствовать это. Мы призвали бы обе стороны продолжить прямые переговоры, чтобы решать любые вопросы мирным путем", - заявил Хак.

Напомним, что по итогам переговоров министров иностранных дел, Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе. По последним данным Минздрава Киргизии, в конфликте пострадало 46 человек, один погиб. Из нескольких приграничных сел было эвакуировано 848 человек.