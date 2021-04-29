Народ Судана с нетерпением ждет появления базы ВМФ РФ

Вброс западных СМИ о возможном срыве строительства базы ВМФ РФ в Судане поднял серьезную дискуссию в соцсетях — причем не только среди экспертного сообщества, но и среди населения африканского государства.

Сообщения о том, что Хартум может отказаться от размещения объекта на своей территории, были распространены накануне. Со ссылкой на источники их первыми опубликовали Bloomberg и Al Arabiya. Однако впоследствии дипмиссия РФ в суданской столице этот вброс опровергла. Впрочем, это не остановило бурную полемику вокруг появления базы в Порт-Судане.

В создании нового опорного пункта ВМФ заинтересована как сама Россия, так и ее суданские партнеры. Новая база позволит РФ укрепить позиции на мировой арене, а также наладить торговые и экономические связи региона. Единственные, кто проигрывает в этой ситуации — страны Запада, которые посредством фейков и лжи пытаются помешать строительству.

Между тем сами суданцы перспективу появления новой российской базы воспринимают с энтузиазмом. Так, к примеру, студентка кафедры русского языка университета Хартума Амани Омар Мухаммед объясняет, что в стране крайне низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. Поэтому суданцев в 2020 году обрадовала новость о строительстве военного объекта: он сулит им рабочие места и надежды на улучшение благосостояния.

Аналогичной позиции придерживается и местный бизнесмен Усман аль-Ибрагим.

«Сотни человек персонала на базе, заход российских кораблей — это покупка продуктов, сувениров, расцвет кафе, зарплаты для уборщиков, ремонтников, переводчиков», — утверждает предприниматель.

Местные жители возлагают большие надежды на строительство объекта, а также с нетерпением ждут появления в Судане российских граждан, к которым относятся с большой теплотой. Поэтому в фейки о мнимом отказе властей от сотрудничества с РФ не верят и надеются только на лучшее.