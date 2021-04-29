В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать трудовой договор онлайн

Законопроект о дистанционном заключении трудового договора между работодателем и сотрудниками был внесен в Госдуму, сообщается в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Согласно информации в пояснительной записки к проекту, нововведение должно оптимизировать взаимодействия между работодателями и работниками (в том числе их представительными органами), а также закрепить возможность и механизмы ведения и использования документов, которые связаны с работой. Это позволит создать больше возможностей для удаленного трудоустройства: соискатель сможет подобрать себе работодателя из другого региона, дистанционно пройти собеседование и заключить трудовой договор.

Помимо этого, электронный документооборот может быть внедрен в организацию большинством голосов сотрудников.