29 Апреля 2021
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Конгресс-холл, Екатеринбург-ЭКСПО, саммит GMIS (2019) | Фото: Накануне.RU

Москва собирается стать площадкой проведения "Экспо-2030"

Правительство РФ подало заявку на право сделать Москву площадкой проведения Всемирной выставки 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Международное бюро выставок (BIE).

Так замминистра промышленности и торговли Алексей Груздев и посол России во Франции Алексей Мешков уже передали соответствующее письмо от премьер-министра Михаила Мишустина генеральному секретарю BIE Дмитрию Керкенцесу.

По словам главы департамента развития новых территорий столицы Владимира Жидкина, выставка может расположиться недалеко от аэропорта "Внуково". Для этого необходимо дополнительно построить 300 тыс. квадратов недвижимости.

Напомним, что "Экспо" является самой крупной международной выставкой, насчитывающей среди участников свыше 170 стран. Раз в пять лет перед гости "Экспо" становятся свидетелями достижений в области науки, техники, архитектуры и искусства, представленных со всех уголков мира.

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Москва собирается стать площадкой проведения "Экспо-2030"

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Теги: экспо, Москва, заявка



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