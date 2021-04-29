29 Апреля 2021
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Происшествия В бывшем СССР
Перестрелка на границе Таджикистана и Киргизстана (2021) | Фото: t.me / Sputnik Кыргызстан

Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе

По итогам переговоров министров иностранных дел, Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе, сообщает пресс-служба МИД Киргизии. Договоренность вступает в силу с 20.00 (17.00 по мск), после чего военные силы будут отведены на места прежней дислокации.

Также в Бишкеке заявили, что киргизская сторона не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена.

"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", – рассказали в пресс-службе.

До этого по поручению премьер-министра Кыргызской Республики Улукбека Марипова правительство Киргизии создало оперативный штаб по отслеживанию ситуации на границе с Таджикистаном.

"В ходе заседания штаба было отмечено, что правительством Кыргызской Республики принимаются все меры по урегулированию и изучению сложившейся ситуации", - сообщили в пресс-службе правительства.

Напомним, что инцидент начался с гражданского бытового конфликта между жителями приграничных сел. 70 участков на границе двух стран остаются спорными со времен распада Советского Союза – это линия соприкосновения Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Здесь практикуется чересполосица – дома и села жителей двух стран часто перемешаны, постоянно происходят бытовые конфликты из-за претензий на водозаборы, пастбища и другие элементы инфраструктуры.

По последним данным Минздрава Киргизии, в конфликте пострадал 31 человек, один погиб. Из нескольких приграничных сел было эвакуировано 848 человек.

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Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе

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Теги: киргизия, конфликт, граница, таджикистан



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