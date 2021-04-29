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Общество Тюменская область
(2004) |

Тюменские волонтеры проводят рейды добра: помогают ветеранам по хозяйству

В преддверии Дня Победы, волонтёры "Оперативного штаба добрососедства" спешат к ветеранам Великой Отечественной войны.

В рамках социального проекта "Добро рядом 2.0" запущен специальный рейд субботников и генеральных уборок.

Добровольцы в синих комбинезонах, вооружившись ведрами, тряпками, моющими средствами стучатся в двери к пожилым соседям.

"Помыть окна и полы, протереть пыль, отремонтировать забор — всё это с большим удовольствием делают наши активисты. Им в радость приносить пользу. Своими действиями они стремятся выразить безграничную благодарность старшему поколению. Тем более для добрых дел порой достаточно выделить несколько свободных часов и даже минут, а самое простое действие для кого-то может стать не только приятным событием, но и настоящим спасением!", – поясняют координаторы.

Помимо помощи по дому и уборок территории дворов, добрососеди вручают наборы текстильных принадлежностей, комплекты постельного белья, защитные маски, которые шьют волонтёры 55+ в рамках работы "Благотворительного ателье".

"Спасибо ребятам за солнышко в моём доме. Помыли окна, повесили портьеры, установили москитные сетки, и сразу стало светлее. Я сама уже не могу всё это делать, так благодарна отзывчивым людям за такие важные и благородные поступки", — поделилась впечатлениями Васса Климентьевна, в чьей квартире наводили порядок волонтеры.

За апрель Благотворительным фондом "Старшее поколение" и волонтёрами "Штаба добрососедства" была оказана помощь более 100 горожанам пожилого возраста. Организаторы благодарят всех добровольцев штаба, в том числе и отзывчивых воспитателей-волонтёров детского сада №50.

Напомним, "Добро рядом 2.0" реализуется с сентября 2020 года с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.

Стать частью команды оперативного штаба или рассказать о сложной жизненной ситуации можно, позвонив в call–центр по телефону (3452) 51-77-05 (будние дни с 8:00 до 16:30), написав в чат мессенджера соседской взаимопомощи или отправив сообщение через социальную сеть "ВКонтакте".

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Тюменские волонтеры проводят рейды добра: помогают ветеранам по хозяйству

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Теги: нацпроект, волонтер, ветеран



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