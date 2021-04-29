29 Апреля 2021
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Общество Тюменская область
ремонт дорог, асфальтоукладчик (2020) | Фото: vologda-oblast.ru

В Тюменской области начались дорожные работы по нацпроекту

В Тюменской области стартовал сезон дорожных работ, выполняемых в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Дорожники приступили к работам на участке региональной автомобильной дороги Богандинский — Червишево — Чаплык.

По контракту на участках общей протяженностью 1,5 км проведут фрезерование покрытия, уберут лишнюю кустарную растительность, мешающую обзору водителей.

В рамках проекта "Региональная и местная дорожная сеть" на объекте появится новое асфальтобетонное покрытие, дорожные рабочие приведут существующие автобусные остановки в нормативное состояние и нанесут новую горизонтальную дорожную разметку.

Автомобильная дорога регионального значения Богандинский — Червишево — Чаплык не первый год ремонтируется в рамках национального проекта. В прошлом году также в апреле был отремонтированы участки этой дороги в промежутке от Червишево до Онохино.

Все работы по контракту должны быть завершены к октябрю 2021 года.

Добавим, что дороги, отремонтированные по нацпроекту, находятся на гарантии - сейчас гарантия действует на все 152 отремонтированных объекта. Общая протяженность этих дорог — 488,784 км.

Весной 2021 года силами заказчика работ, подрядчика и представителя ФГУ "Уралуправтодор" было проведено 15 проверок, по 2 объектам выявлены дефекты. На объекте 2020 года "Подъезд к д. Муллаши" в ходе осмотра было установлено, что в местах отбора проб не восстановлено асфальтобетонное покрытие. А на объекте 2019 года "Тюмень — Боровский — Богандинский" комиссия выявила искажение профиля покрытия в виде впадин с пологими краями, сопровождающееся сеткой трещин с удалением материала.

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В Тюменской области начались дорожные работы по нацпроекту

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Теги: нацпроект, безопасные дороги, ремонт дорог



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