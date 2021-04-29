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Происшествия Челябинская область
стадион Центральный, Челябинск (2019) | Фото: cheladmin.ru

В Челябинске выявили нарушения при реконструкции стадиона "Центральный"

Управление федерального казначейства Челябинской области выявило в действиях МБУ "Стадион Центральный" нарушения законодательства о контрактной системе в сфере госзакупок. Руководство стадиона на проводило торги на поставку искусственной травы для футбольного поля, закупка была осуществлена у единственного поставщика.

В 2019 году с обществом "Русэнергострой" был заключен контракт на капитальный ремонт стадиона "Центральный" стоимостью 51,89 млн рублей. В конце 2019 года контракт расторгли в одностороннем порядке из-за срыва сроков работ. Однако подрядчик с этим не согласен.

"По факту же, нам просто не дали доделать работы. У меня приехали люди из Москвы, которые входят в топ лучших укладчиков России, мы привезли поле и начали его укладывать. Затем на площадку подъехали сотрудники администрации, полиция, остановили работы ввиду того, что наше поле не соответствует условиям госконтракта", - рассказала директор "Русэнергострой" Алина Ибрагимова.

В компании заявляют, что поставленное поле по всем параметрам соответствовало, но переговоры ни к чему не привели и им пришлось отказаться от исполнения контракта. После этого подрядчика по решению ФАС внесли в список недобросовестных поставщиков.

Стоит отметить, что МБУ стадион "Центральный" принял у ООО "Русэнергострой" работы на сумму 27,5 млн руб. Оставшиеся деньги должны были разыграть на торгах для определения подрядчика для завершения работ и запуска в эксплуатацию футбольного поля. Однако, по данным сайта госзакупок, был отыгран только один аукцион на сумму 8 млн руб. на монтаж искусственного газона. Сам же газон, а также клей и шовная лента для склейки были закуплены у единственного поставщика.

Добавим, что в настоящий момент ОБЭП и Главное контрольное управление Челябинской области проверяют выполнение контракта по обустройству прилегающей территории стадиона "Центральный" в Челябинске.

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В Челябинске выявили нарушения при реконструкции стадиона "Центральный"

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Теги: стадион Центральный, контракт, реконструкция, торги, госзакупки,



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