Дело Николая Платошкина начали рассматривать в суде

В Москве началось рассмотрение по существу дела Николая Платошкина. Создателю движения "За новый социализм" вменяют подстрекательство к беспорядкам, а призывы к участию в законных митингах считают прикрытием организации несогласованных акций.

Как передает корреспондент Накануне.RU, обвиняемый сегодня потребовал прекратить уголовное дело из-за того, что беспорядки, в организации которых его обвиняют, не состоялись, а статья обвинения подразумевает уже состоявшиеся беспорядки.

"Это наглый подлог, либо люди просто не умеют цитировать статью Уголовного кодекса", - отметил Николай Платошкин в своём выступлении.

Поддержать томящегося почти год под домашним арестом политика пришли известные публицисты Максим Шевченко, Александр Колпакиди, Евгений Спицын, Константин Сёмин, а также сотни людей, которые сегодня собрались у входа в здание суда.

Заседание продолжалось до позднего вечера, депутат Мосгордумы Елена Шувалова сообщает, что у Платошкина ухудшилось самочувствие, ему вызвали "скорую".

Напомним, Платошкин был задержан 4 июня 2020 года по подозрению в совершении преступлений сразу по двум статьям УК РФ - 212 УК РФ "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Организацию "За новый социализм" следствие сочло "радикальным общественно-политическим движением".

