Таджикские и киргизские пограничники обстреливают заставы друг друга на спорном участке

Конфликт на границе Таджикистана и Киргизии продолжает стремительно развиваться. Киргизские пограничные войска сообщили, что захватили таджикскую погранзаставу, тогда как таджики открыли огонь по киргизским заставам, одна из них загорелась. Поджогами в приграничных селах занимаются и жители обеих стран, а с двух сторон границы стягиваются войска и бронетехника.

Инцидент начался с гражданского бытового конфликта между жителями приграничных сел. 70 участков на границе двух стран остаются спорными со времен распада Советского Союза – это линия соприкосновения Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана. Здесь практикуется чересполосица – дома и села жителей двух стран часто перемешаны, постоянно происходят бытовые конфликты из-за претензий на водозаборы, пастбища и другие элементы инфраструктуры.

По последним данным, в результате перестрелок и вооруженных столкновений на границе пострадали 17 человек, один погиб.