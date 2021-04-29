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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Югре наказан несостоявшийся похититель топлива - убил друга, не согласившегося стать соучастником

45-летний житель Тюменской области наказан в Югре за убийство водителя грузовика и разбой, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Югре.

По данным следствия, 25 марта 2019 г. злоумышленник приехал в Сургутский район, где его знакомый должен был перевозить по трассе топливо, ради кражи нефтепродуктов. Около 18.30 минут злоумышленник остановил на участке трассы Сургут – Когалым проезжавший мимо "MAN", которым управлял его знакомый, и предложил вместе украсть топливо.

Получив отказ, он избил друга, одел ему на руки наручники, а на голову – пакет. После он угнал машину, перегнал её в безлюдное место в районе кустовой площадки месторождения в Сургутском районе для подготовки к краже топлива. Завершить задуманное он не смог – машина увязла в снегу.

Тогда злоумышленник облил кабину бензином и поджёг. Перед этим он украл мобильник товарища, 700 руб. и пластиковую карту, с которой потом заправил свою машину на 950 руб. Пострадавший погиб на месте. Машина ценой в 3,8 млн руб. сгорела полностью.

Приговор суда – 16 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на полтора года и обязанность заплатить семье погибшего компенсацию морального вреда в 1,7 млн руб. Приговор в силу не вступил.

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В Югре наказан несостоявшийся похититель топлива - убил друга, не согласившегося стать соучастником

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Теги: кража, MAN? нефтепродукты



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