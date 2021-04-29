29 Апреля 2021
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Общество Московская область
(2017) | Фото:

Суд вынес приговор по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

В подмосковной Лобне суд вынес приговор Оксане Мосуновой, директором реабилитационного центра, где в июле 2017 года скончался актер Дмитрий Марьянов.

Уголовное дело велось по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть", также Мосунова признана виновной по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

Суд решил, что Мосунова, будучи директором рехаба, привлекала к работе персонал, не имеющий медицинского образования, без оформления необходимых документов. Кроме того, у организации не было лицензии на осуществление медицинской деятельности.

"В июле 2017 года, после ухудшения состояния здоровья актера Дмитрия Марьянова, имеющего заболевание вен нижних конечностей, ему не была своевременно оказана медицинская помощь, в результате чего он скончался", - говорится в сообщении Московской областной прокуратуры.

В итоге Мосунову приговорили к трем годам условного лишения свободы с испытательным сроком на все это время.  

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Суд вынес приговор по делу о смерти актера Дмитрия Марьянова

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Теги: дмитрий марьянов, реабилитационный центр, оставление в опасности, приговор



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