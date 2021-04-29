В аэропорту Челябинска начал базироваться первый самолет авиакомпании Red Wings

В Челябинске встретили первый самолет авиакомпании Red Wings, который будет базироваться в аэропорту им. Курчатова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Лайнер SSJ100 будет базироваться в челябинском аэропорту на постоянной основе. в дальнейшем авиакомпания планирует создание в аэропорту хаба с базированием нескольких воздушных судов.

С 1 мая авиакомпания начнет выполнять рейсы из Челябинска в Махачкалу, Мурманск, Норильск, Геленджик. Кроме того, в ближайшее время будут запущены рейсы в Сургут, Калининград и Ханты-Мансийск.

Напомним, в апреле в Челябинске завершилась реконструкция международного терминала аэропорта им. Курчатова. Готовность объекта оценил губернатор Алексей Текслер и провел совещание о развитии воздушной гавани, где стало известно о сотрудничестве региона с авиакомпанией Red Wings, которая может стать базовой для челябинского аэропорта. Уже в следующем году компания планирует расширить присутствие в аэропорту до пяти самолетов. Кроме того, Red Wings принял решение об организации филиала в Челябинске и станет налогоплательщиком региона.