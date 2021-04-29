29 Апреля 2021
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Общество Свердловская область
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Правозащитник, поддерживающий Навального в Екатеринбурге, останется под арестом еще на 15 суток

Решением Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга правозащитнику Сергею Зыкову продлен арест еще на 15 суток. Он обвиняется в ч.1 ст.19.3. Об этом сообщает правозащитник Дарья Беляева на своей странице в Facebook.

Напомним, что ранее Зыков был арестован на девять суток за организацию несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в апреле и стала одной из самых масштабных в стране.

Зыков был задержан на протестной акции в Екатеринбурге 21 апреля. В пресс-службе регионального омбудсмена сообщили, что из опубликованных в СМИ материалов заметно необоснованное применение силы к нему со стороны полицейских. Ситуацию прокомментировали уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

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Правозащитник, поддерживающий Навального в Екатеринбурге, останется под арестом еще на 15 суток

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Теги: Зыков, правозащитник, Навальный, арест



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