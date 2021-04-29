29 Апреля 2021
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Общество Украина
Неонацисты пришли под офис Дмитрия Гордона (2020) | Фото: Основа Майбутнього

Спикер Верховной Рады Украины осудил марш радикалов в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осудил проведение в Киеве марша неонацистов в честь дивизии СС "Галичина".

"Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не прибавляет нам [очков] ни внутри общества, ни за границей… Считаю, что сегодня Украине точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС "Галичина", - цитирует политика РИА Новости.

Разумков отметил, что относится к акции ультраправых радикалов плохо.

"Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне", - добавил спикер парламента.

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Спикер Верховной Рады Украины осудил марш радикалов в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

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Теги: дмитрий разумков, верховная рада, неонацисты, радикалы



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