Спикер Верховной Рады Украины осудил марш радикалов в Киеве в честь дивизии СС "Галичина"

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков осудил проведение в Киеве марша неонацистов в честь дивизии СС "Галичина".

"Пропаганда нацизма, пропаганда войск вермахта на территории нашего государства точно не прибавляет нам [очков] ни внутри общества, ни за границей… Считаю, что сегодня Украине точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС "Галичина", - цитирует политика РИА Новости.

Разумков отметил, что относится к акции ультраправых радикалов плохо.

"Я надеюсь, что мы все хорошо помним, что принесла война на Украину. Фактически нет ни одной семьи, которая бы не потеряла близких в этой войне", - добавил спикер парламента.